Scomparso da 10 giorni dopo essere uscito con il suo gallo | Tiziano Ruzza sarebbe stato visto tra Erba e Asso

Un uomo di 67 anni è scomparso da dieci giorni dopo aver lasciato la sua abitazione. È stato visto tra i comuni di Erba e Asso, nel territorio del Lago di Como. La scomparsa risale a quando l’uomo era uscito accompagnato dal suo gallo, senza più essere rintracciato successivamente. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare l’uomo, che non ha fatto più ritorno a casa.

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