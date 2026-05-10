Scomparso da 10 giorni dopo essere uscito con il suo gallo | Tiziano Ruzza sarebbe stato visto tra Erba e Asso
Un uomo di 67 anni è scomparso da dieci giorni dopo aver lasciato la sua abitazione. È stato visto tra i comuni di Erba e Asso, nel territorio del Lago di Como. La scomparsa risale a quando l’uomo era uscito accompagnato dal suo gallo, senza più essere rintracciato successivamente. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare l’uomo, che non ha fatto più ritorno a casa.
Da dieci giorni non si hanno più notizie di Tiziano Ruzza, il 67enne scomparso tra Mandello del Lario e Abbadia Lariana, sul Lago di Como. L’uomo era uscito di casa la mattina di giovedì 30 aprile insieme al suo gallo domestico, come faceva spesso, per raggiungere l’orto nella zona di Linzanico.🔗 Leggi su Quicomo.it
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