Lago di Como scomparso Tiziano 67 anni ad Abbadia | uscito con il suo gallo domestico di lui nessuna traccia

Un uomo di 67 anni è scomparso nel pomeriggio di ieri ad Abbadia Lariana, nel comune alle pendici del Lago di Como. Secondo quanto riferito, l’uomo era uscito di casa accompagnato dal suo gallo domestico e si stava dirigendo verso l’orto nella zona di Linzanico, sopra il paese. Di lui non si hanno più notizie da allora. Le ricerche sono state avviate immediatamente, coinvolgendo le forze dell’ordine e i volontari del luogo.

Era uscito di casa con il suo gallo domestico, come faceva ogni mattina. Doveva raggiungere l’orto nella zona di Linzanico, sopra Abbadia Lariana, sulle alture affacciate sul Lago di Como. Ma da giovedì mattina di lui si sono perse completamente le tracce.È scomparso così Tiziano, 67 anni.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Ancora nessuna notizia di Tiziano, il pensionato scomparso ad Abbadia: ricerche in corso Abbadia Lariana in ansia per Tiziano: il 67enne scomparso dopo essere andato nell’ortoAbbadia Lariana (Lecco), 1 maggio 2026 – Tutti lo cercano, ma di Tiziano ancora nessuna traccia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sondrio, amministratore di condominio scomparso: spuntano altri casi; UTLAC 2026, il trail internazionale sul Lario cresce ancora: sold out e nuovo percorso; Pensionato disperso ad Abbadia, ricerche in corso con droni e cinofili; Il Diavolo ri…veste Prada, 20 anni dopo: dai tacchi di Miranda a tanta Italia. Si tuffa nel lago di Como per aiutare i figli, ma non riemerge: salentino scomparsoÈ originario del Salento, precisamente di Ruffano, in provincia di Lecce, Sergio Corsano, il 55enne residente in Germania che due giorni fa si è tuffato nel lago di Como nel tentativo di salvare i due ... quotidianodipuglia.it Sospese le ricerche di Tobias Servaas: il 31enne risulta scomparso dal 29 aprile tra le montagne del lago di ComoSono state sospese ufficialmente le ricerche di Tobias Servaas, il turista olandese scomparso dal 29 aprile tra le montagne del lago di Como. Del 31enne, uscito per un’escursione, non si è trovata ... fanpage.it Mandello del Lario è un affascinante borgo sul Lago di Como, dove natura, tranquillità e panorami mozzafiato si incontrano. Perfetto per rilassarsi, passeggiare e godersi un’atmosfera autentica e senza tempo facebook Sul Lago di Como, si è svolta, alla presenza dei Prefetti di Como e Lecco, l'esercitazione navale congiunta coordinata dal Reparto Operativo Aeronavale di Como. #GuardiadiFinanza #NoiconVoi x.com