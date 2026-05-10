Scompare un uomo a Baronissi partono le ricerche di Fortunato | ritrovato in discrete condizioni di salute
A Baronissi, le ricerche di un uomo scomparso sono state avviate dopo che le sue tracce si erano perse. Le operazioni si sono concentrate sulla zona della Valle dell'Irno e si sono concluse con il suo ritrovamento in discrete condizioni di salute. La scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che avevano lanciato appelli pubblici per ottenere aiuto nella ricerca.
“Aiutateci a ritrovare Fortunato": Baronissi ha vissuto ore di tensione per l'anziano della Valle dell'Irno di cui si erano perse le tracce. “Se vi capita di vederlo chiamate il 112, oppure contattare il numero dell'associazione 089 956060”, aveva scritto il Punto, associazione di Baronissi. Le.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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