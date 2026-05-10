Scompare un uomo a Baronissi partono le ricerche di Fortunato | ritrovato in discrete condizioni di salute

A Baronissi, le ricerche di un uomo scomparso sono state avviate dopo che le sue tracce si erano perse. Le operazioni si sono concentrate sulla zona della Valle dell'Irno e si sono concluse con il suo ritrovamento in discrete condizioni di salute. La scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che avevano lanciato appelli pubblici per ottenere aiuto nella ricerca.

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