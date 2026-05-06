Donna scompare nel nulla a Baronissi | al via le ricerche

Una donna è scomparsa nel nulla a Baronissi. L’ultima volta è stata vista domenica 3 maggio intorno alle 20:30 nella frazione di Caposaragnano, indossando un giubbino rosso. Le ricerche sono state avviate immediatamente e coinvolgono le forze dell’ordine. La donna non ha ancora fatto ritorno a casa e non sono stati segnalati altri movimenti o comunicazioni recenti.

Sembra scomparsa nel nulla Maryuri, vista l'ultima volta domenica 3 maggio intorno alle ore 20:30 nella frazione di Caposaragnano, con indosso un giubbino rosso. Al via le ricerche a Baronissi e zone limitrofe.“Chiunque l'abbia vista o abbia informazioni utili, anche minime, è pregato di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Settantuenne scompare nel nulla a Baronissi: ricerche serrateOre di apprensione per la comunità di Baronissi: sembra scomparsa nel nulla Vincenza che, da ieri mattina, mercoledì 22 aprile 2026, ha fatto perdere... Settantaduenne scompare nel nulla: serrate le ricerche dei caschi rossiContinuano le ricerche per Vincenza, la 72enne scomparsa il 22 aprile a Baronissi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Donna scompare nel nulla a Baronissi: al via le ricerche; Riaperte le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi. Alla ricerca del Dna; Nicole Minetti, la mamma biologica del figlio adottato è scomparsa nel nulla: la polizia ora la sta cercando; Barbara Corvi, riaperta l’inchiesta sulla donna scomparsa 17 anni fa a Terni: il marito di nuovo indagato. Imprenditrice uccisa e fatta sparire nel Vibonese: dieci anni di misteriDieci anni dopo, il nome di Maria Chindamo resta inciso nella memoria collettiva come simbolo di coraggio e resistenza. Era il 6 maggio 2016 quando la donna scomparve nel nulla davanti alla sua aziend ... zoom24.it Trame Il Segreto: Donna Francisca scompare nel nulla dopo aver ricevuto una letteraNuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, la soap opera spagnola firmata da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Nelle puntate attese per il mese di novembre, tra i ... it.blastingnews.com Scomparsa l’#1maggio: Dov’è nascosto il corpo di Guerrina Piscaglia Per l’omicidio della donna sparita da Ca’ Raffaello di #BadiaTedalda nel 2014 è stato condannato in via definitiva a 25 anni Padre Gratien Alabi, il parroco della chiesa che lei frequentava - facebook.com facebook