Durante gli Internazionali d’Italia, il pubblico ha mostrato un’ampia partecipazione, creando un’atmosfera simile a quella di uno stadio. Sette giocatori italiani sono arrivati al terzo turno del torneo, attirando l’attenzione degli spettatori. Scommettitori e tifosi si sono riuniti per seguire le partite, contribuendo a un ambiente vivace e carico di entusiasmo. La presenza di pubblico si è fatta sentire lungo tutta la manifestazione, rendendo l’evento particolarmente animato.

Sette italiani al terzo turno di singolare maschile degli Internazionali d’Italia. Gran coinvolgimento del pubblico, tanti bei match: non mancano gli ingredienti per fare grande il Masters 1000 di Roma. Peccato per una piccola notazione da fare, una piaga che si sta facendo però via via sempre più purulenta: gli scommettitori. Soggetti che, al di là della passione o meno per il tennis, vanno in tribuna per tifare i giocatori sui quali hanno puntato. Un tifo che ben presto però si trasforma in provocazioni e insulti nei confronti dell’avversario del proprio "beniamino", infastidendolo di continuo anche durante i punti. Un fenomeno che troppo facilmente e troppo spesso negli ultimi anni si è verificato nel torneo capitolino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scommettitori e torcida: al Foro un clima da stadio

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Torcia da stadio vi spiego come si accende..

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