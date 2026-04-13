Leonardo Fabbri | Insultato al telefono da due scommettitori Fatico a mangiare quando perdo Punto al record europeo
Un atleta italiano specializzato nel getto del peso ha raccontato di essere stato insultato al telefono da due scommettitori dopo aver perso una competizione. Ha anche dichiarato di avere difficoltà a mangiare in quei momenti. L’atleta, che mira a stabilire un record europeo, è riconosciuto come uno dei migliori nel suo settore e ha conquistato un titolo europeo e diverse medaglie mondiali negli ultimi anni.
Leonardo Fabbri è ormai da molti anni uno dei punti di riferimento dell’atletica italiana. Il pesista toscano è tra i migliori al mondo nel getto del peso e vanta un titolo europeo vinto nel 2024 a Roma e due medaglie mondiali, con l’argento nel 2023 ed il bronzo dello scorso anno. Certo ci sono state alcune delusioni lungo la sua carriera e proprio questo è uno dei temi trattati nell’intervista a Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport. Proprio in avvio di intervista si è toccato un tema molto importante per un atleta dei tempi moderni, quello delle critiche sui social e i commenti negativi dopo alcune prestazioni negative.🔗 Leggi su Oasport.it
Che cosa accade quando due adulti si incontrano e si piacciono al punto da decidere di ingannarsi reciprocamente?Fabio e Luigi e Virginia Raffaele tornano di nuovo insieme nel film Un bel giorno (da oggi al cinema).
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