Un atleta italiano specializzato nel getto del peso ha raccontato di essere stato insultato al telefono da due scommettitori dopo aver perso una competizione. Ha anche dichiarato di avere difficoltà a mangiare in quei momenti. L’atleta, che mira a stabilire un record europeo, è riconosciuto come uno dei migliori nel suo settore e ha conquistato un titolo europeo e diverse medaglie mondiali negli ultimi anni.

Leonardo Fabbri è ormai da molti anni uno dei punti di riferimento dell’atletica italiana. Il pesista toscano è tra i migliori al mondo nel getto del peso e vanta un titolo europeo vinto nel 2024 a Roma e due medaglie mondiali, con l’argento nel 2023 ed il bronzo dello scorso anno. Certo ci sono state alcune delusioni lungo la sua carriera e proprio questo è uno dei temi trattati nell’intervista a Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport. Proprio in avvio di intervista si è toccato un tema molto importante per un atleta dei tempi moderni, quello delle critiche sui social e i commenti negativi dopo alcune prestazioni negative.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri: “Insultato al telefono da due scommettitori. Fatico a mangiare quando perdo. Punto al record europeo”

Che cosa accade quando due adulti si incontrano e si piacciono al punto da decidere di ingannarsi reciprocamente?Fabio e Luigi e Virginia Raffaele tornano di nuovo insieme nel film Un bel giorno (da oggi al cinema).

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