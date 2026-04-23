Nuovo Stadio Centrale del Foro Italico | copertura mobile terrazze panoramiche e più servizi

L’assemblea capitolina ha approvato definitivamente il progetto di riqualificazione del Nuovo Stadio Centrale del Foro Italico. La progettazione prevede l’installazione di una copertura mobile, l’aggiunta di terrazze panoramiche e un potenziamento dei servizi offerti all’interno dell’impianto. L’intervento riguarda anche miglioramenti strutturali e funzionali per rendere lo stadio più accessibile e moderno. La decisione si inserisce in un processo di rinnovamento dell’area sportiva cittadina.

AGI - L’Assemblea capitolina ha approvato in via definitiva il progetto di riqualificazione architettonica e funzionale dello Stadio “Centrale” del Foro Italico, segnando la conclusione del percorso progettuale avviato da Sport e Salute insieme al Ministero della Cultura, alla Regione Lazio, al CONI e a Roma Capitale. L’intervento consentirà di restituire alla città un impianto moderno, accessibile e pienamente fruibile durante tutto l’anno, superando la tradizionale vocazione legata ai soli grandi eventi tennistici internazionali. Il progetto prevede la trasformazione dello Stadio Centrale in una struttura polifunzionale attiva 365 giorni l’anno, grazie a una nuova copertura composta da 6.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Nuovo Stadio Centrale del Foro Italico: copertura mobile, terrazze panoramiche e più servizi Notizie correlate Foro Italico, restyling del Centrale dopo gli Internazionali di Tennis: più eventi e capienza ampliataArriva un annuncio ufficiale: dopo gli Internazionali di Tennis 2026, il Foro Italico si prepara a cambiare volto con un importante intervento sullo... Campidoglio dà il via libera al nuovo campo Centrale del Foro Italico da 12.500 postiAGI - La Giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera per la riqualificazione architettonica e funzionale dello stadio "Centrale" del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tutto pronto per gli internazionali di tennis di Roma. Ecco come sarà il nuovo Foro Italico; Il Foro Italico cambia volto: due nuove arene per gli Internazionali e il Centrale con vista Nba; Nuovo stadio della Roma, il Tar blocca il taglio degli alberi nell'area di Pietralata: Stop fino al 13 maggio; Internazionali d'Italia a Roma: i numeri e le novità dell'edizione 2026. Nuovo stadio Cagliari, si richiede maggiore spazio ai grandi eventi! In Consiglio si discuterà sul temaNuovo stadio Cagliari, a richiedere spazio ai grandi eventi le opposizioni. Il Consiglio comunale andrà a focalizzarsi sul tema: le ultime ... cagliarinews24.com Scontro sul nuovo stadio a Piazza Armerina: il sindaco Nino Cammarata attacca le opposizioniIl sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha rotto il silenzio su una questione che sta infiammando il dibattito politico cittadino: la costruzione del nuovo stadio. Attraverso una comunicazione ... start-news.it Nuovo ostacolo per la realizzazione del futuro impianto sportivo della Roma, con un conseguenti allungamenti nei tempi di costruzione e di percorso che si complica. Dal lontano 2012 il tema dello stadio è centrale in quel del Capitale. Nello stesso periodo, S - facebook.com facebook