L’assessore Scoccimarro a testa in giù La locandina choc degli antifa del Friuli Venezia Giulia

A Trieste, è stata diffusa una locandina che raffigura un assessore regionale a testa in giù. La scena ha suscitato sdegno tra i rappresentanti istituzionali e ha acceso un dibattito sulla libertà di espressione e la rappresentazione politica. La pubblicazione ha generato reazioni contrastanti, con alcune forze che condannano l’immagine e altre che la considerano un atto di protesta. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche nella regione.

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Duro attacco nei confronti della destra triestina. Presi di mira anche i giornalisti Fausto Biloslavo e Gian Micalessin Ormai vale tutto, anche raffigurare un assessore regionale a testa in giù. È successo a Trieste dove i promotori dell’“Assemblea contro i nuovi e vecchi fascismi”, convocata per lunedì 11 maggio, hanno fatto girare via social una locandina dove l’assessore del Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro compare a testa in giù, un chiaro riferimento alle immagini di Piazzale Loreto. Nel testo si contestano le commemorazioni per Almerigo Grilz, il reporter triestino morto nel 1987 in Mozambico collega e si criticano anche i giornalisti del Giornale Fausto Biloslavo e Gian Micalessin con cui, all’epoca, diede vita all’agenzia Albatross.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’assessore Scoccimarro a testa in giù. La locandina choc degli antifa del Friuli Venezia Giulia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La stagione dello sci è stata "da record" sulle piste del Friuli Venezia GiuliaCala il sipario sul periodo invernale 2025/2026 del Friuli Venezia Giulia e i numeri decretano un successo consistente. Edoardo De Antoni al Rally del Friuli Venezia GiuliaÈ un'apparizione extra campionato ma gli stimoli per puntare in alto sono davvero tanti, in attesa di salire sulla pedana del prossimo Rally del...