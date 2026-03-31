Il progetto della metropolitana 5 a Monza è ancora fermo, senza avanzamenti concreti. L’associazione Hq ha annunciato che si prepara a intraprendere azioni legali, affermando che gli enti pubblici non hanno rispettato la scadenza stabilita per l’approvazione dell’appalto. La situazione ha generato preoccupazione in città, mentre si segnala un aumento dei livelli di smog.

Il progetto per portare la metropolitana 5 a Monza è sempre in stallo. E l’associazione Hq va all’attacco: "Ancora una volta è stata disattesa la scadenza che gli enti pubblici si erano dati per il via libera all’appalto. Da giugno dello scorso anno a oggi è stato uno stillicidio di promesse mai rispettate. Aspettiamo ancora quel decreto ministeriale che consente a Mm di lanciare la gara". Una svolta attesa "anche perché i tempi per realizzare l’infrastruttura sono molto lunghi - spiegano gli attivisti -. Per concludere la gara una volta avviata occorre circa un anno, per la costruzione della linea servono 5 anni. Infine altri dodici mesi sono necessari per collaudi e test". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - M5 in stallo, allarme smog: "Pronti alle azioni legali"

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