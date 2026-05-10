Scivola in moto e finisce contro il guardrail | 50enne soccorso dall' elicottero
Un uomo di 50 anni ha perso il controllo della moto in una curva e è finito contro il guardrail lungo via Roma a Polaveno, nella serata di sabato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un elicottero che ha trasportato l’uomo in ospedale. L’incidente si è verificato poco prima delle 19 e sono ancora in corso le verifiche sulle cause.
È finito contro il guardrail dopo aver perso il controllo della sua moto in curva. L’incidente è avvenuto sabato sera a Polaveno, lungo via Roma, poco prima delle 19.30. Protagonista della caduta un uomo di 50 anni che stava percorrendo il tratto di strada che porta fuori dal centro abitato.La.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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