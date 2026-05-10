Scivola in moto e finisce contro il guardrail | 50enne soccorso dall' elicottero

Un uomo di 50 anni ha perso il controllo della moto in una curva e è finito contro il guardrail lungo via Roma a Polaveno, nella serata di sabato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un elicottero che ha trasportato l’uomo in ospedale. L’incidente si è verificato poco prima delle 19 e sono ancora in corso le verifiche sulle cause.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui