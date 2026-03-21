Attorno alle 17 di oggi, un giovane di 22 anni ha perso il controllo della moto a Gombio di Polaveno, lungo la strada che collega la Valle Trompia con Iseo. L’incidente ha visto il motociclista schiantarsi contro il guardrail e poi essere sbalzato, finendo in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le condizioni del ragazzo sono considerate gravissime.

Polaveno (Brescia), 21 marzo 2026 – Incidente grave attorno alle 17 di oggi, sabato 21 marzo, a Gombio di Polaveno, lungo la strada che collega la Valle Trompia e Ponte Zanano con Iseo, in provincia di Brescia. Il protagonista dei fatti è un motociclista di 22 anni. Il giovane, che viaggiava in gruppo con altri appassionati delle due ruote, avrebbe perso aderenza all’altezza di un curva nel tratto della Provinciale 48 denominato via Tonetti. Stando a quanto emerso la moto avrebbe urtato il guardrail e sarebbe rimasta incastrata; il 23enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito nel dirupo a lato della carreggiata. ambulanza 118 L’allarme e l’arrivo dei soccorritori . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polaveno, si schianta contro il guardrail: sbalzato dalla moto, finisce in dirupo. Gravissimo 22enne

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