Scavi di Pompei Zuchtriegel chiede più treni serali della Circumvesuviana No di Eav | Ci sono i lavori

Il direttore del Parco archeologico di Pompei ha chiesto un aumento dei treni serali della Circumvesuviana, mentre l’Eav ha risposto che ci sono lavori in corso che impediscono questa modifica. Zuchtriegel ha evidenziato che la gestione attuale della linea è negativa per il settore turistico. La questione riguarda principalmente le limitazioni del servizio ferroviario in orario serale.
Il direttore del Parco Archeologico di Pompei: "La gestione della Circumvesuviana è penalizzante per il settore". Eav: "Colpiti dalle dichiarazioni. Ma lavori già rinviati troppe volte, ora sono ineluttabili".
Scavi di Pompei, vertenza guide turistiche, Caramiello: “incontro con Zuchtriegel e guide per risolvere criticità”Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.
Circumvesuviana, Fico e Casillo si sono accorti che non è così facile mandare De Gregorio via dall’EavUno dei dossier più importanti sulla scrivania di Roberto Fico in Regione Campania è la questione Circumvesuviana.
