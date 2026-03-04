Scavi di Pompei Zuchtriegel chiede più treni serali della Circumvesuviana No di Eav | Ci sono i lavori

Il direttore del Parco archeologico di Pompei ha chiesto un aumento dei treni serali della Circumvesuviana, mentre l’Eav ha risposto che ci sono lavori in corso che impediscono questa modifica. Zuchtriegel ha evidenziato che la gestione attuale della linea è negativa per il settore turistico. La questione riguarda principalmente le limitazioni del servizio ferroviario in orario serale.