Lunedì prossimo, i servizi gestiti dall'Ente Autonomo Volturno saranno sospesi per quattro ore a causa di uno sciopero proclamato dai lavoratori. La manifestazione potrebbe causare disagi ai viaggiatori che utilizzano il trasporto pubblico locale. Le fasce orarie interessate dall'agitazione non sono state ancora comunicate, ma si prevede un impatto sulla normale circolazione dei mezzi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro ore di sciopero: servizi gestiti dall’Ente Autonomo Volturno a rischio lunedì prossimo. A proclamare l’agitazione è il sindacato Orsa. Lo precisa la stessa Eav che, in una nota, sottolinea come l’azione di sciopero sarà attuata dalle 11 alle 15 del prossimo 13 aprile. La stessa azienda di trasporti ricorda inoltre che “durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti”. Sul sito www.eavsrl.it sono indicate, per ogni linea Eav, gli orari di partenza delle ultime corse e le prime assicurate a cavallo dell’astensione. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Eav, proclamate 4 ore di sciopero: possibili disagi per i viaggiatori

Sciopero 27 marzo, disagi anche in Campania: stop Eav 4 ore, a rischio scuola e informazioneVenerdì di proteste su più fronti: a Napoli sciopero Eav dalle 19 alle 23 su Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e autobus.

Sciopero di 24 ore, possibili disagi per gli utenti Circumvesuviana giovedìTempo di lettura: < 1 minuto Uno sciopero, distribuito sull’intero arco giornaliero, potrebbe rendere molto complicati gli spostamenti di venerdì...

Quattro ore di sciopero lunedì all'EavQuattro ore di sciopero: servizi gestiti dall'Ente Autonomo Volturno a rischio lunedì prossimo. A proclamare l'agitazione è il sindacato Orsa. (ANSA) ... ansa.it

Sciopero 27 marzo, disagi anche in Campania: stop Eav 4 ore, a rischio scuola e informazioneVenerdì di proteste su più fronti: a Napoli sciopero Eav dalle 19 alle 23 su Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e autobus ... 2anews.it