Sciopero EasyJet lunedì 11 maggio | a rischio molti voli da e per Malpensa
Lunedì 11 maggio, molti voli di EasyJet da e per Malpensa potrebbero essere cancellati o subire ritardi a causa di uno sciopero dei lavoratori. La protesta interessa il settore del trasporto aereo, già segnato da difficoltà legate al conflitto in Iran e all’aumento dei costi del carburante. La situazione potrebbe causare disagi ai passeggeri e alle operazioni aeroportuali nella giornata.
Milano – Si annuncia un lunedì nero per il trasporto aereo, già provato da una situazione molto difficile con la guerra in Iran, con rotte a rischio e soprattutto un caro carburante che rischia di mettere in ginocchio le compagnie. Numerose mobilitazioni. In questo contesto, lunedì 11 maggio si aggiunge una serie di scioperi nel settore che rischia di creare il caos nei cieli italiani. Sono infatti in programma molte proteste, dall’handling a Palermo all’Enav a Napoli, che coinvolgeranno piloti, assistenti di volo, servizi di terra e aeroportu a li e che rischiano di paralizzare l'intero settore in tutto il Paese. Sciopero EasyJet: focus su Malpensa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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