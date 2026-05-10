Sciopero EasyJet lunedì 11 maggio | a rischio molti voli da e per Malpensa

Lunedì 11 maggio, molti voli di EasyJet da e per Malpensa potrebbero essere cancellati o subire ritardi a causa di uno sciopero dei lavoratori. La protesta interessa il settore del trasporto aereo, già segnato da difficoltà legate al conflitto in Iran e all’aumento dei costi del carburante. La situazione potrebbe causare disagi ai passeggeri e alle operazioni aeroportuali nella giornata.

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