Sciopero EasyJet lunedì 11 maggio | a rischio molti voli da e per Malpensa

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio, molti voli di EasyJet da e per Malpensa potrebbero essere cancellati o subire ritardi a causa di uno sciopero dei lavoratori. La protesta interessa il settore del trasporto aereo, già segnato da difficoltà legate al conflitto in Iran e all’aumento dei costi del carburante. La situazione potrebbe causare disagi ai passeggeri e alle operazioni aeroportuali nella giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano – Si annuncia un lunedì nero per il trasporto aereo, già provato da una situazione molto difficile con la guerra in Iran, con rotte a rischio e soprattutto un caro carburante che rischia di mettere in ginocchio le compagnie. Numerose mobilitazioni. In questo contesto, lunedì 11 maggio  si aggiunge una serie di scioperi nel settore che rischia di creare il caos nei cieli italiani. Sono infatti in programma molte proteste, dall’handling a Palermo all’Enav a Napoli, che coinvolgeranno piloti, assistenti di volo, servizi di terra e aeroportu a li e che rischiano di paralizzare l'intero settore in tutto il Paese. Sciopero EasyJet: focus su Malpensa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sciopero easyjet luned236 11 maggio a rischio molti voli da e per malpensa
© Ilgiorno.it - Sciopero EasyJet lunedì 11 maggio: a rischio molti voli da e per Malpensa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Voli a rischio domani lunedì 11 maggio per lo sciopero dell'Enav e di Easyjet

Leggi anche: Sciopero, lunedì nero nei cieli italiani: l'11 maggio voli a rischio, orari e modalità

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web