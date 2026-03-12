Il prossimo 18 marzo il trasporto aereo italiano potrebbe subire disagi a causa di uno sciopero di 24 ore che interesserà gli aeroporti e alcuni dipendenti delle compagnie Ita ed easyJet. La giornata è stata proclamata per protestare contro le condizioni di lavoro e le politiche aziendali, coinvolgendo diverse categorie di lavoratori del settore. La mobilitazione si tradurrà in possibili cancellazioni e ritardi nei voli programmati.

Il trasporto aereo italiano si prepara a una giornata di possibili disagi mercoledì 18 marzo 2026. Per questa data è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolgerà diversi lavoratori del settore aeroportuale e del personale navigante di alcune compagnie aeree. L’ agitazione sindacale avrà modalità e durata differenti a seconda delle categorie coinvolte e degli aeroporti interessati. Lo sciopero riguarda personale di handling, operatori aeroportuali e parte degli equipaggi di volo. Per questo motivo potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni di voli in diversi scali italiani, in particolare negli aeroporti del Nord Italia. Quali scioperi sono previsti il 18 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero aerei il 18 marzo, stop di 24 ore negli aeroporti e proteste di Ita ed easyJet

Articoli correlati

Leggi anche: Trasporto aereo, oggi lo sciopero di Ita e EasyJet: stop di 24 ore

Leggi anche: Sciopero aerei 26, 27 e 28 febbraio, ferme Ita e EasyJet: quanto dura lo stop

Una raccolta di contenuti su Sciopero aerei

Temi più discussi: Scioperi marzo 2026, treni e aerei: quando si fermano, le date; Sciopero oggi e settimana nera per chi viaggia: il 9 marzo stop generale, poi treni e voli fino al 18. Le date e le fasce di garanzia; Sciopero aerei 18 marzo 2026: revocato Ita Airways, confermato Easyjet, Linate e Malpensa; Scioperi, marzo ad alta pressione: dai treni agli aerei, tutte le giornate a rischio.

Sciopero trasporto aereo 18 marzo 2026: disagi a Linate, Malpensa e Brescia e stop di 4 ore per easyJet. Ecco chi sciopera e quali voli sono garantitiHai il biglietto salvato nel wallet, la valigia pronta in corridoio e la sveglia impostata all’alba. Poi scopri che il 18 marzo 2026 è giorno di sciopero nel trasporto aereo e ti sale subito il dubbio ... alphabetcity.it

Quando è il prossimo sciopero dei trasporti a marzo 2026?Marzo complicato per i trasporti: dopo lo sciopero di oggi 9 marzo, arrivano nuovi stop per aerei e bus. Segna le date del 18, 27 e 28 marzo per non restare a piedi ... skuola.net

Marzo complicato per i trasporti: dopo lo sciopero di oggi 9 marzo, arrivano nuovi stop per aerei e bus. Segna le date del 18, 27 e 28 marzo per non restare a piedi https://ebx.sh/2qoPeX - facebook.com facebook

Sciopero generale il 9 marzo. Altri stop di trasporti, aerei e scuole fino al 18: cosa sapere x.com