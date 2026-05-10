Sciopero Circum | disagi per chi viaggia Fermate alcune linee
Da ieri pomeriggio, i passeggeri della Circumvesuviana hanno affrontato significativi disagi a causa di uno sciopero che ha coinvolto le linee dell’Eav. La protesta, iniziata nel tardo pomeriggio e durata fino alle 19, ha portato alla sospensione di alcune corse, causando ritardi e cancellazioni lungo le tratte interessate. La situazione ha creato problemi per chi utilizza quotidianamente il servizio di trasporto pubblico nella zona.
Forti disagi per i passeggeri Eav, in particolare della Circumvesuviana. Dal tardo pomeriggio di ieri, 9 maggio, fino alle 19.30 di oggi, il sindacato Orsa ha oproclamato uno sciopero di 24 ore. Tante le corse saltate sulle linee della Circumvesuviana, dove sono tante le corse cancellate.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Sciopero generale lunedì 9 marzo: disagi per scuola e sanità, settimana nera anche per chi viaggia. Ecco chi si ferma e quandoLa seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale di 24 ore dei sindacati di base, previsto per lunedì 9.
Leggi anche: Sciopero Eav di 24 ore a Napoli: domenica a rischio Circum e linee suburbane
Argomenti più discussi: Circumvesuviana, stasera e domenica sciopero sulle linee Eav. Stop anche sulla Napoli-Salerno via Cava; Sciopero Eav e lavori Fs, possibili disagi per chi si sposta; Maggio 2026, mese nero per i trasporti, ecco il calendario completo degli scioperi; Circum, weekend con i treni a rischio: stasera e domani sciopero sulle linee gestite dall'Eav.