Sciopero Circum | disagi per chi viaggia Fermate alcune linee

Da ieri pomeriggio, i passeggeri della Circumvesuviana hanno affrontato significativi disagi a causa di uno sciopero che ha coinvolto le linee dell’Eav. La protesta, iniziata nel tardo pomeriggio e durata fino alle 19, ha portato alla sospensione di alcune corse, causando ritardi e cancellazioni lungo le tratte interessate. La situazione ha creato problemi per chi utilizza quotidianamente il servizio di trasporto pubblico nella zona.

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