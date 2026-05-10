Sciopero Circum | disagi per chi viaggia Fermate alcune linee

Da napolitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri pomeriggio, i passeggeri della Circumvesuviana hanno affrontato significativi disagi a causa di uno sciopero che ha coinvolto le linee dell’Eav. La protesta, iniziata nel tardo pomeriggio e durata fino alle 19, ha portato alla sospensione di alcune corse, causando ritardi e cancellazioni lungo le tratte interessate. La situazione ha creato problemi per chi utilizza quotidianamente il servizio di trasporto pubblico nella zona.

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Forti disagi per i passeggeri Eav, in particolare della Circumvesuviana. Dal tardo pomeriggio di ieri, 9 maggio, fino alle 19.30 di oggi, il sindacato Orsa ha oproclamato uno sciopero di 24 ore. Tante le corse saltate sulle linee della Circumvesuviana, dove sono tante le corse cancellate.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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