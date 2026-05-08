Sciopero Eav di 24 ore a Napoli | domenica a rischio Circum e linee suburbane

Da 2anews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica potrebbe verificarsi un’interruzione del servizio di trasporto pubblico nella zona di Napoli a causa di uno sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Orsa. L’agitazione avrà inizio sabato alle 19:31 e si concluderà domenica alle 19:30, coinvolgendo le linee Circum e le tratte suburbane. La decisione ha portato all’incertezza sulla regolarità delle corse durante tutto il fine settimana.

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