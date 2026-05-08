Domenica potrebbe verificarsi un’interruzione del servizio di trasporto pubblico nella zona di Napoli a causa di uno sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Orsa. L’agitazione avrà inizio sabato alle 19:31 e si concluderà domenica alle 19:30, coinvolgendo le linee Circum e le tratte suburbane. La decisione ha portato all’incertezza sulla regolarità delle corse durante tutto il fine settimana.

Napoli-Bologna, corse straordinarie Metro Linea 2 dopo la partita: 3.400 posti in più Papa Leone XIV a Napoli: il bagno di folla al Lungomare, l’omaggio a San Gennaro e i 30mila fedeli in Piazza del Plebiscito L’agitazione proclamata dal sindacato Orsa inizierà sabato 9 maggio alle 19:31 e terminerà domenica 10 alle 19:30. Disagi possibili su tutte le linee Eav mentre proseguono anche le modifiche alla circolazione ferroviaria tra Napoli e Salerno. Domenica 10 maggio si preannuncia una giornata difficile per i pendolari e per chi utilizza i mezzi pubblici nell’area metropolitana di Napoli. Il sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore che interesserà i servizi Eav.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sciopero Eav di 24 ore a Napoli: domenica a rischio Circum e linee suburbane

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