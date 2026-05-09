Nella settimana dall'11 al 17 maggio 2026 sono previste diverse proteste e scioperi in varie città italiane. Le categorie coinvolte includono il settore dei trasporti, con fermate di aerei e bus, e il settore sanitario, con possibili astensioni dal lavoro di medici e operatori sanitari. L'elenco dettagliato degli scioperi e delle agitazioni sindacali è stato pubblicato e riguarda più di una regione del paese.

Settimana ad alta intensità sul fronte sciopero: dall’11 Maggio 2026 al 17 Maggio 2026 si concentrano numerose agitazioni nei trasporti, con un picco lunedì 11 nei cieli (diverse sigle del controllo del traffico aereo e dell’handling in mobilitazione), e tra giovedì 14 e venerdì 15 nei servizi di trasporto pubblico locale in varie città (Novara, MilanoMonza, Catania, oltre a Busitalia su più province). Il comparto ferroviario è interessato negli appalti con stop di Euro&Promos il 15 in Toscana e Foggia, con possibili ripercussioni indirette su stazioni e rotazioni: disagi possibili per chi viaggia in bus e metro più che sui treni in senso stretto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scioperi settimana dall'11 al 17 maggio 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, bus e sanità

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