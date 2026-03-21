Un terremoto di magnitudo 4,6 si è verificato alle Eolie, provocando uno sciame sismico con decine di scosse avvertite tra Palermo e Messina. L’Ingv ha registrato più di 15 eventi sismici nell’arco di un’ora e mezza, con intensità variabile tra 3.0 e 2.0. La sequenza ha interessato diverse zone della regione, senza segnalazioni di danni.

La terra torna a tremare in Sicilia. Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato nella zona delle Isole Eolie alle 2:46 a una profondità di 29 chilometri nell’area vicina ad Alicudi. Il sisma è stata chiaramente avvertito dalla popolazione anche a Palermo e nei territori di Messina e Reggio Calabria. L’Ingv ha poi rilevato oltre 15 scosse nell’arco di un’ora e mezza, parte di uno sciame sismico che ha interessato tutta l’area. Sciame sismico al largo della Sicilia, cosa è successo Qualche minuto dopo la prima e più forte scossa di magnitudo 4.6, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un altro sisma di magnitudo 4.3 a una profondità di 11 chilometri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terremoto di magnitudo 4,6 alle Eolie, sciame sismico e decine di scosse avvertite tra Palermo e Messina

Articoli correlati

Leggi anche: Terremoto nelle Eolie, sciame sismico e scosse avvertite a Messina e Palermo: la più forte di magnitudo 4.6

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 4.6 ad Alicudi nelle Isole Eolie avvertito anche a Palermo, sciame sismico in Sicilia

Tutti gli aggiornamenti su Terremoto di magnitudo 4 6 alle Eolie...

Temi più discussi: Terremoto, due scosse di magnitudo tra 4 e 5 tra Messina e Palermo; ? La terra trema: lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0; Terremoto: due scosse magnitudo tra 4 e 5 a Messina e Palermo; Terremoto di magnitudo 4.3 alle isole Eolie.

Terremoto nelle Eolie, sciame sismico e scosse avvertite a Messina e Palermo: la più forte di magnitudo 4.6Notte di paura in Sicilia per il terremoto. Nelle ultime ore si sono susseguite almeno 15 scosse intorno all'arcipelago eoliano ... fanpage.it

Scosse di terremoto alle Isole Eolie, paura nella notte in Sicilia. Gli aggiornamenti.Una sequenza sismica con numerose scosse di terremoto si sta verificando nelle ultime ore nell'area del Tirreno Meridionale, presso l'arcipelago delle Isole Eolie. La scossa di maggiore intensità, mag ... inmeteo.net

LA DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO, IN POCHI MINUTI | Magnitudo 4.6 e 4.3, avvertite a Palermo e Messina: ecco dove sono state registrate leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/21/trema-la-sicilia-due-scosse-di-terremoto-magnitudo-4-6-e-4-3-av facebook

#terremoto nella notte al largo della #Sicilia. Paura a #Palermo e #Messina. Scosse di magnitudo 4.6 nel Mar Tirreno Meridionale e 4.3 alle #Eolie. Sciame sismico @INGVterremoti x.com