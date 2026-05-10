Schlein al summit dei progressisti | ‘ricostruire un ordine internazionale’

Durante un incontro tra leader dei partiti progressisti, una rappresentante europea ha affermato che il leader di un paese europeo ha perso le elezioni e non esercita più il potere. Ha inoltre commentato che altri politici, tra cui due figure di rilievo, potrebbero perdere le loro posizioni di governo. La dichiarazione si inserisce nel contesto di un evento dedicato alla discussione di un possibile rinnovamento dell’ordine internazionale.

“Questa volta dall’Europa portiamo buone notizia: Orban ha perso, non governa piu’. E io penso che come lui perderanno e cadranno Trump e Meloni”. Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein aprendo il suo intervento alla convention internazionale dei Progressisti organizzata dal premier canadese Carney a Toronto. “Nonostante le tensioni con l’amministrazione USA, le relazioni con Stati Uniti e Canada non verranno abbandonate. Non vogliamo e non rinunceremo al rapporto e all’amicizia con il Canada o gli Stati Uniti solo perché c’è un presidente che sta ostacolando ogni giorno questo rapporto. È troppo importante per noi. Ma quello che...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Schlein incontra Obama: ricostruire ordine internazionale. L’ex presidente: sostengo giovani leader

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