La segretaria del Partito democratico si trova a Toronto, in Canada, dove partecipa al Global progress action summit. Durante l’evento, ha affermato che alcune persone cercano di smantellare l’ordine mondiale. La sua presenza al summit si inserisce nel quadro delle discussioni internazionali sui cambiamenti e le sfide globali. L’evento riunisce rappresentanti di diverse nazioni e forze politiche, con focus sulle questioni di attualità mondiale.

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, è a Toronto, in Canada, per il Global progress action summit. “È la seconda volta che partecipo, l’anno scorso a Londra”, ha detto la leader dem ai cronisti. “ Al centro, ovviamente, come ricostruire un ordine internazionale che qualcuno sta cercando di smantellare per sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte e del più ricco. È una preoccupazione condivisa, è importante essere qui a condividerla con tante altre personalità e altre forze politiche progressiste e democratiche di tutto il mondo”. L’incontro con Barack Obama. A Toronto, “ho avuto anche occasione di incontrare l’ ex presidente Usa Obama, ma anche il premier canadese Mark Carney.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Schlein al Global progress action summit: “Qualcuno cerca di smantellare l’ordine mondiale”

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