Italia-Usa Schlein a summit Progressisti | le relazioni non vanno interrotte ma devono cambiare

Durante un incontro con i rappresentanti dei partiti progressisti, la leader del partito italiano ha dichiarato che, nonostante le tensioni con l’amministrazione statunitense, le relazioni con gli Stati Uniti e il Canada continueranno, anche se devono essere riviste e modificate. La discussione si è concentrata sulla volontà di mantenere i rapporti senza interruzioni, sottolineando la necessità di cambiare alcuni aspetti di tali relazioni.

Roma, 9 mag. (askanews) – “Nonostante le tensioni con l’amministrazione USA, le relazioni con Stati Uniti e Canada non verranno abbandonate. Non vogliamo e non rinunceremo al rapporto e all’amicizia con il Canada o gli Stati Uniti solo perché c’è un presidente che sta ostacolando ogni giorno questo rapporto. È troppo importante per noi. Ma quello che dobbiamo fare, come probabilmente avete ascoltato anche dal Presidente Obama è ricostruire un ordine internazionale: non dovremmo puntare a ricostruire quello precedente perché non è riuscito a soddisfare le esigenze di tutti”. Lo ha affermato, fra l’altro, la segretaria del Pd Elly Schlein, nel suo intervento alla convention internazionale dei Progressiti a Toronto, in Canada.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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