Schiume e odori nauseabondi | allarme per la Seriola Marchionale

Sono stati rilevati schiume e odori sgradevoli nel canale vicino alla Seriola Marchionale, con campioni che mostrano presenza di sostanze sospette. Si indaga su cosa contengano esattamente le schiume e come siano riuscite a raggiungere il fiume Mincio in così breve tempo, sollevando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. I controlli continuano per verificare l’origine e la composizione delle sostanze coinvolte.

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? Punti chiave Cosa contengono esattamente le schiume rilevate nei campionamenti del canale?. Come può lo sversamento raggiungere il fiume Mincio in pochi giorni?. Chi deve rispondere del mancato controllo previsto dal protocollo del 2017?. Perché i sistemi di sorveglianza non hanno bloccato lo scarico subito?.? In Breve Sversamenti persistenti da ventuno giorni nella zona di Prede a Castiglione delle Stiviere. Franco Tiana di Alleanza Verdi e Sinistra segnala inefficacia protocollo del 2017. Sindaco Enrico Volpi attende esiti analisi campioni prelevati nel canale. Contesto storico di criticità idriche nell'Alto Mantovano documentate con petizione nel 2017.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schiume e odori nauseabondi: allarme per la Seriola Marchionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Via Imperatore Federico: degrado e odori nauseabondi bloccano la via? Cosa sapere Rifiuti accumulati da oltre dieci giorni in Via Imperatore Federico tramite abuso di cestini RAP. Bassa Bresciana: indagini su sversamenti chimici nella Seriola? Punti chiave Cosa nascondono i sedimenti neri che stanno alterando la Seriola? Chi sono le aziende agricole o industriali sotto indagine? Come...