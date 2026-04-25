In Via Imperatore Federico, i residenti segnalano un crescente degrado causato dall’accumulo di rifiuti da più di dieci giorni. Secondo quanto riferito, i rifiuti sono stati depositati abusivamente tramite l’uso dei cestini RAP. La presenza di materiali abbandonati ha provocato odori sgradevoli che ostacolano il passaggio nella strada. La situazione resta irrisolta, con le autorità incaricate che non hanno ancora intervenuto per rimuovere i rifiuti.

? Cosa sapere Rifiuti accumulati da oltre dieci giorni in Via Imperatore Federico tramite abuso di cestini RAP.. Odori nauseabondi e rischio sanitario bloccano la vivibilità per i residenti del quartiere.. In Via Imperatore Federico un cumulo di rifiuti maleodoranti e pericolosi persiste da oltre dieci giorni, alimentato dall’abuso notturno di un piccolo cestino con sacchetto Rap. La criticità è nata dalla gestione impropria di un contenitore stradale, che molti cittadini utilizzano come discarica abusiva durante le ore buie. Questo comportamento ha trasformato un semplice punto di raccolta in un focolaio di sporcizia che cresce ogni giorno di più.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Imperatore Federico: degrado e odori nauseabondi bloccano la via

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