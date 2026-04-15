South working Irfis pubblica l' avviso Schifani | Consentiamo ai giovani siciliani assunti all' estero di lavorare nell' Isola

È stato pubblicato sul sito dell’Irfis un avviso riguardante gli incentivi destinati al lavoro agile nella regione. L’iniziativa, denominata “South working”, mira a favorire l’occupazione e la permanenza dei giovani siciliani che lavorano all’estero, consentendo loro di svolgere attività lavorative nell’isola. Il presidente della regione ha espresso l’intenzione di facilitare questa possibilità per coloro che sono impiegati fuori dalla Sicilia.

È stato pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto “South working”. Diventa così operativa la misura voluta dal governo Schifani per favorire la permanenza o il rientro nell'Isola di lavoratori siciliani assunti da aziende con sede nel resto d’Italia o in Paesi stranieri, anche extra Ue, e istituita con la legge 1 dello scorso gennaio. «Vogliamo sfruttare – dice il presidente della Regione Renato Schifani, che ha anche l’interim del Lavoro - le possibilità offerte dalle nuove tecnologie informatiche e digitali per fare in modo che tante giovani risorse siciliane, andate all’estero per inseguire la loro vocazione professionale, possano tornare e svolgere qui il loro lavoro, ma anche per evitare che altri vadano via per lo stesso motivo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - South working, Irfis pubblica l'avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all'estero di lavorare nell'Isola» Rimborso Irpef del 50% per "nuovi residenti". Schifani: «Incentivo per chi dall'estero sceglie di vivere e lavorare in Sicilia»Rimborso dell’Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall’estero, si stabiliranno in Sicilia , trasferendo il proprio domicilio fiscale in... Schifani ai siciliani: “Stop alle zone d’ombra, segnalate le anomalie”ABBONATI A DAYITALIANEWS Appello alla trasparenza e alla legalità Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha rivolto un messaggio... Temi più discussi: Sicilia, 200 milioni a sostegno di lavoro stabile e innovazione; Sicilia, 150 milioni per chi assume a tempo indeterminato: al via i bandi Irfis 2026; Sicilia, 239 milioni per lavoro e imprese. Assunzioni stabili, e nuovi investimenti; Pioggia di soldi per assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia, via ai bandi. South working, Irfis pubblica l'avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all'estero di lavorare nell'Isola»Le domande dovranno essere presentate a partire dalle 12 del prossimo 30 giugno sulla piattaforma informatica resa disponibile secondo le modalità indicate ... gazzettadelsud.it Al via i contributi per il South working, pubblicato l’avviso Norma contro la fuga di cervelliEcco chi può presentare la domanda e quali sono le regole per ottenere il contributo erogabile in 5 rate per garantire al lavorare siciliano di operare da remoto rimanendo in Sicilia ... blogsicilia.it SOUTHWORKING, AL VIA GLI INCENTIVI: LA REGIONE PUNTA SUL RITORNO DEI TALENTI IN SICILIA È stato pubblicato sul sito di Irfis-FinSicilia S.p.A. l’avviso per la concessione degli incentivi destinati al lavoro agile, il cosiddetto “Southworking”, una mis - facebook.com facebook