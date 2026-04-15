South working Irfis pubblica l’avviso Schifani | Consentiamo ai giovani siciliani assunti all’estero di lavorare in Sicilia

È stato pubblicato l’avviso da parte di Irfis riguardante il lavoro agile nel Sud Italia, rendendo disponibile la misura promossa dal governo regionale. Il governatore ha dichiarato che questa iniziativa permette ai giovani siciliani assunti all’estero di poter lavorare dalla Sicilia. L’avviso è ora accessibile online e punta a incentivare il cosiddetto “South working” attraverso una serie di incentivi dedicati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicato l’avviso Irfis per il lavoro agile. È ufficialmente online l’avviso pubblicato da Irfis per l’assegnazione degli incentivi dedicati al cosiddetto “South working”, rendendo operativa la misura promossa dal governo regionale guidato da Renato Schifani. L’iniziativa punta a favorire il rientro e la permanenza in Sicilia dei lavoratori impiegati da aziende con sede fuori dall’Isola o all’estero, anche in Paesi extra UE. L’obiettivo: fermare la fuga dei talenti. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato come l’iniziativa miri a sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali per permettere ai giovani siciliani di lavorare a distanza senza lasciare il territorio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - South working, Irfis pubblica l’avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all’estero di lavorare in Sicilia» South working, Irfis pubblica l'avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all'estero di lavorare nell'Isola»È stato pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto “South working” . South working in Sicilia, pubblicato l’avviso Irfis. Schifani: "Così riportiamo a casa i talenti”C’è chi lavora da un open space a Berlino, chi da un coworking a Londra e chi, almeno in teoria, potrebbe farlo guardando il mare di Sicilia. Temi più discussi: Sicilia, 200 milioni a sostegno di lavoro stabile e innovazione; Sicilia, 150 milioni per chi assume a tempo indeterminato: al via i bandi Irfis 2026; Sicilia, 239 milioni per lavoro e imprese. Assunzioni stabili, e nuovi investimenti; Pioggia di soldi per assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia, via ai bandi. South working, Irfis pubblica l'avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all'estero di lavorare nell'Isola»Le domande dovranno essere presentate a partire dalle 12 del prossimo 30 giugno sulla piattaforma informatica resa disponibile secondo le modalità indicate ... gazzettadelsud.it Al via i contributi per il South working, pubblicato l’avviso Norma contro la fuga di cervelliEcco chi può presentare la domanda e quali sono le regole per ottenere il contributo erogabile in 5 rate per garantire al lavorare siciliano di operare da remoto rimanendo in Sicilia ... blogsicilia.it SOUTHWORKING, AL VIA GLI INCENTIVI: LA REGIONE PUNTA SUL RITORNO DEI TALENTI IN SICILIA È stato pubblicato sul sito di Irfis-FinSicilia S.p.A. l’avviso per la concessione degli incentivi destinati al lavoro agile, il cosiddetto “Southworking”, una mis - facebook.com facebook