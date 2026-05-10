Schianto sulla Vicarese | chi era la vittima
Nella tarda mattinata di ieri, un incidente sulla strada Vicarese ha coinvolto un veicolo, con la vittima che è stata trovata in condizioni gravi dai soccorritori arrivati sul posto. La persona si trovava a bordo dell’auto coinvolta nello schianto e, fin dai primi interventi, si è capito che le sue condizioni erano molto preoccupanti. La dinamica dell’incidente e lo stato del ferito sono ancora al centro delle indagini.
Le sue condizioni, ai soccorritori che nella tarda mattinata di ieri (sabato 9 maggio) sono arrivati sul luogo dello schianto, sono apparse immediatamente molto gravi. Il personale sanitario della Misericordia di Buti e l'automedica giunta da Pontedera hanno tentato tutte le manovre possibili per.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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