Schianto sulla Vicarese | chi era la vittima

Da pisatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di ieri, un incidente sulla strada Vicarese ha coinvolto un veicolo, con la vittima che è stata trovata in condizioni gravi dai soccorritori arrivati sul posto. La persona si trovava a bordo dell’auto coinvolta nello schianto e, fin dai primi interventi, si è capito che le sue condizioni erano molto preoccupanti. La dinamica dell’incidente e lo stato del ferito sono ancora al centro delle indagini.

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Le sue condizioni, ai soccorritori che nella tarda mattinata di ieri (sabato 9 maggio) sono arrivati sul luogo dello schianto, sono apparse immediatamente molto gravi. Il personale sanitario della Misericordia di Buti e l'automedica giunta da Pontedera hanno tentato tutte le manovre possibili per.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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