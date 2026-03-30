L’alba di domenica a Milano è stata segnata da un incidente che ha causato la morte di un uomo coinvolto in un tamponamento con una Porsche a noleggio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era a bordo di un’auto con due amici quando si è verificato lo schianto. La vettura si è ribaltata dopo aver urtato un’altra auto in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’alba di domenica ha portato con sé un dramma improvviso che ha scosso il cuore di Milano. In una strada ancora semivuota, una Porsche Spyder presa a noleggio ha perso il controllo, trascinando con sé la vita di un giovane appena ventunenne e seminando paura tra chi, per caso, si trovava nelle vicinanze. Quello che doveva essere un momento di libertà si è trasformato in un attimo fatale: pochi secondi, una curva e un impatto che nessuno avrebbe potuto immaginare. Lorenzo Mattia Persiani, appena 21 anni, era uno studente determinato e ambizioso. Frequentava la facoltà di Medicina all’Università Vita-Salute del San Raffaele e sognava di diventare odontoiatra, seguendo una passione che aveva radici anche nella famiglia: sua madre, infatti, lavorava in uno studio dentistico, dove Lorenzo aveva trovato supporto per noleggiare la Porsche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lorenzo morto sulla porsche a noleggio: la corsa con due amiche e lo schianto. Chi era

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