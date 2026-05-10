Un grave incidente si è verificato oggi a Montepulciano, coinvolgendo un’auto che è uscita di strada dopo uno scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo un giovane pizzaiolo ha perso la vita. La vittima era conosciuta nella zona e gestiva una pizzeria. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, dove sono stati condivisi ricordi e messaggi di cordoglio.

Montepulciano, 10 maggio 2026 – “La pizza è storia, tradizione, tecnica e studio”, racconta Salvatore Modesto sui social. Declinando la sua passione per uno dei piatti simbolo dell’Italia nel mondo che aveva imparato ad impastare con sapienza, ad arricchire e cuocere al punto giusto. Dote di famiglia, oltre ad una tradizione della sua terra di origine, la Campania. Anche il fratello fa il pizzaiolo, lui però a Cetona. Salvatore invece lo era stato per lungo tempo a Chianciano, ora a Montepulciano. Un gran bravo ragazzo, tutti d’accordo. “Una vita spezzata troppo presto”, scrivono sui social amici e conoscenti. Increduli che fosse proprio la sua macchina quella ridotta ad un groviglio di lamiere, finita dentro il campo che costeggia la ’corta’ che da Montepulciano scende verso Acquaviva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto a Montepulciano, macchina fuori strada dopo lo scontro: muore giovane pizzaiolo

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