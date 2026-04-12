Tragedia a Dalmine | muore il giovane finanziere dopo lo schianto

Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, una vettura si è scontrata lungo una strada provinciale a Dalmine, causando la morte di un giovane agente della Guardia di Finanza. L’incidente ha coinvolto almeno un altro veicolo e si sono registrati danni materiali significativi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dal giovane sono risultate fatali. La Polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il silenzio della notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile è stato squarciato da un impatto violento lungo la strada provinciale a Dalmine, che ha strappato la vita a un giovane agente della Guardia di Finanza. Walter La Rizza, un ventottenne in servizio presso il comando di Bergamo, ha perso il controllo della propria moto intorno alle ore 3:00 del mattino, finendo contro il cordolo di una rotatoria situata nei pressi dell’incrocio con via Vailetta, non lontano da un noto punto di ristoro McDonald’s. Il tragico evento si è consumato quando il veicolo, una moto da corsa, ha colpito la barriera in pietra alta circa quindici centimetri. L’urto ha agito come un perno, scagliando il ragazzo nel prato della rotatoria dopo che un violento colpo subito all’addome contro il manubrio aveva compromesso la sua stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Dalmine: muore il giovane finanziere dopo lo schianto Finanziere muore dopo terribile schianto in auto, fissati i funerali per l'ultimo salutoDopo lo svolgimento dell’autopsia nelle scorse ore, la comunità di Vairano Patenora si prepara a dare l’ultimo saluto a Maurizio Cortellessa,... Tragico incidente nel Cilento: muore una giovane coppia dopo lo schianto e la caduta in una scarpataABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scontro tra due veicoli nella notte Una drammatica tragedia stradale ha colpito la comunità di Capaccio Paestum, dove...