Terribile schianto muore giovane pizzaiolo

Un grave incidente si è verificato ieri sera lungo via di Sanguineto, nel comune di Montepulciano. Un giovane pizzaiolo ha perso la vita a seguito dello scontro tra due veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e il recupero dei mezzi coinvolti.

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Siena, 9 maggio 2026 – Terribile schianto ieri sera, venerdì 8 maggio, in via di Sanguineto, nel comune di Montepulciano. Il bilancio dell’ incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanotte è di un morto e di un ferito. Coinvolte due auto a bordo delle quali si trovavano esclusivamente i rispettivi conducenti. A perdere la vita un uomo di 31 anni residente a Montepulciano. L'altro conducente, un 36enne, è rimasto ferito in modo non grave ed è stato portato all'ospedale di Montepulciano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, oltre al personale...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terribile schianto, muore giovane pizzaiolo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Terribile schianto: muore motociclista dopo l'impatto con un'autoÈ successo in via Cavin di Sala a Mirano nel veneziano nella serata di venerdì 20 febbraio. Tragedia a Dalmine: muore il giovane finanziere dopo lo schiantoIl silenzio della notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile è stato squarciato da un impatto violento lungo la strada provinciale a Dalmine, che ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Con la moto contro un camion: muore a 24 anni mentre va al lavoro; Incidente a Sassano, schianto in moto: muore ragazzo di 31 anni; Andrea e il terribile incidente in moto: morto a 27 anni, fatale lo scontro con un’auto; Terribile tragedia: si schianta in moto e muore a 29 anni. La vittima è Giovanni Simonini. Terribile schianto, muore giovane pizzaioloE’ successo nella serata dell’8 maggio in via di Sanguineto, nel comune di Montepulciano. Ferito anche un 36enne ... lanazione.it Schianto in moto, Antonio muore a 26 anni: fissato l’ultimo salutoSAN FELICE A CANCELLO – Saranno celebrati domani, sabato 9 maggio, alle ore 10:30, presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, nella frazione di Botteghino, i funerali di Antonio Esposito, il giovane di ... casertace.net Terribile incidente stradale in provincia di Napoli, 16enne in coma dopo lo schianto in scooter. x.com Sono tornato a Ascension 0 giusto per essere sicuro di non essere terribile reddit