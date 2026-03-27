A Astana, in Kazakistan, si sta disputando una tappa di Coppa del Mondo di scherma. Nel torneo di spada femminile, otto atlete italiane sono entrate nel tabellone principale, pronti a competere nelle fasi successive della competizione. La presenza di così tante rappresentanti italiane sottolinea la partecipazione attiva del paese in questa disciplina.

Saranno otto le spadiste azzurre presenti nel tabellone principale della prova di Coppa del Mondo in corso di svolgimento ad Astana in Kazakhstan. La metà erano, però, già qualificate grazie alla loro posizione nel ranking mondiale: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk. A loro si sono aggiunte subito dopo la fase a gironi Carola Maccagno (6 vittorie e 0 sconfitte) ed Alice Clerici (5 vittorie ed una sconfitta). Successivamente negli assalti preliminari hanno staccato il biglietto per il tabellone principale anche Gaia Caforio e Roberta Marzani, quest’ultima che ha sconfitto nell’ultimo turno in un derby tutto italiano Lucrezia Paulis all’ultima stoccata per 15-14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, otto spadiste azzurre presenti in tabellone ad Astana

Articoli correlati

Scherma, otto spadiste azzurre in tabellone a WuxiSi è aperta la tre giorni a Wuxi della prova di Coppa del Mondo di spada femminile.

Scherma: nove spadiste azzurre si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di DohaSaranno complessivamente nove le spadiste azzurre che saliranno in pedana domenica in quel di Doha, capitale del Qatar che ospita questo fine...

Contenuti utili per approfondire Scherma otto spadiste azzurre presenti...

Temi più discussi: Scherma, undici fiorettisti azzurri in tabellone nel Grand Prix di Lima; Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di sciabola e spada: azzurri impegnati fra Astana, Tashkent e Budapest; Scherma: Spada, Coppa del Mondo, promossi sei azzurri al tabellone principale di Astana; Scherma, prossimo weekend di Coppa del Mondo con 48 azzurri in pedana.

Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di sciabola e spada: azzurri impegnati fra Astana, Tashkent e BudapestUna maxi spedizione dislocata in tre location differenti, in giro per il globo. La nazionale italiana di scherma è pronta ad affrontare un nuovo weekend ... oasport.it

Rizzi, Santuccio e Fiamingo scrivono la storia a Wuxi: oro, argento e bronzo per le spadiste azzurre!WUXI (CINA) - L’Italia della spada femminile ha scritto la storia: oro, argento e bronzo nella Coppa del Mondo di Wuxi. Non era mai successo. Tre spadiste italiane sui tre gradini del podio di un ... corrieredellosport.it

I campionati regionali under 14 di scherma svoltisi a Lucera hanno regalato grandissime soddisfazioni alla Virtus Scherma Salento che ha fatto incetta di medaglie e podi. - facebook.com facebook