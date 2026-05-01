A Istanbul si svolge la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile, con undici atlete italiane impegnate nel tabellone principale. La competizione vede coinvolte diverse rappresentanti della nazionale italiana, pronte a sfidarsi nelle fasi successive. La presenza delle fiorettiste italiane rappresenta un momento importante del circuito internazionale, con la speranza di ottenere risultati significativi nel torneo.

Saranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile ad Istanbul. Già certe della qualificazione erano Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. Martina Sinigalia e Matilde Molinari hanno staccato il biglietto per il tabellone principale dopo la fase a gironi. Successivamente dagli assalti preliminari si sono qualificate Aurora Grandis, Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari ed Elena Tangherlini. Purtroppo è stata eliminata Giulia Amore. Domani si terrà la prova individuale sia al femminile sia la maschile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, undici fiorettiste azzurre in tabellone ad Istanbul

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