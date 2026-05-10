Scherma paralimpica a Riccione | in pedana i giovani atleti under 14 diretta dalle 10.30 su SportfaceTV
A Riccione oggi si svolge la Festa della Scherma Paralimpica Under 14 al PlayHall, un evento che vede in pedana giovani atleti di età inferiore ai 14 anni, tra cui atleti in carrozzina e non vedenti. La manifestazione, che ha inizio alle 10.30, sarà trasmessa in diretta su SportfaceTV. La giornata si concentra sulla promozione della disciplina e sull’inclusione dei partecipanti con diverse tipologie di disabilità.
Il PlayHall di Riccione accoglie oggi la Festa della Scherma Paralimpica Under 14, un evento dedicato all’inclusione e alla promozione sportiva per atleti in carrozzina e non vedenti. La manifestazione si è consolidata come una splendida consuetudine all’interno del Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving. Il PlayHall di Riccione si conferma il cuore pulsante della scherma italiana, ospitando una giornata interamente dedicata ai protagonisti del vivaio paralimpico nazionale. L’evento comincerà questa mattina e proseguirà fino al primo pomeriggio, coinvolgendo giovanissimi schermidori provenienti da tutto il Paese. L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita di un movimento che punta con decisione sull’abbattimento delle barriere.🔗 Leggi su Sportface.it
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