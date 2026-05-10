Scherma paralimpica a Riccione | in pedana i giovani atleti under 14 diretta dalle 10.30 su SportfaceTV

A Riccione oggi si svolge la Festa della Scherma Paralimpica Under 14 al PlayHall, un evento che vede in pedana giovani atleti di età inferiore ai 14 anni, tra cui atleti in carrozzina e non vedenti. La manifestazione, che ha inizio alle 10.30, sarà trasmessa in diretta su SportfaceTV. La giornata si concentra sulla promozione della disciplina e sull’inclusione dei partecipanti con diverse tipologie di disabilità.

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