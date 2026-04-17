Boxe Under 19 | oggi diretta dalle 13 | 30 su SportfaceTV

Oggi, venerdì 17 aprile, inizia ufficialmente la rassegna di boxe dedicata alla categoria Under 19. La prima giornata sarà trasmessa in diretta a partire dalle 13:30 su SportfaceTV. L’evento prevede diverse incontri tra giovani atleti che si sfideranno sul ring nel corso della giornata. La manifestazione si svolge in una location dedicata, con numerosi match programmati fino alla sera.

L’impianto sportivo Palavinci di Montecatini Terme ospita da oggi le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico, evento riservato agli atleti e alle atlete appartenenti alla categoria Under 19. Il programma odierno prevede l’inizio dei primi incontri a partire dalle ore 13:30. L’intera sessione di apertura beneficerà di una copertura mediatica completa in diretta streaming. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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