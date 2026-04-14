Un uomo di 60 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un pendio boscoso nel territorio di Tollegno nella giornata di lunedì 13 aprile. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza all’uomo, che ha riportato alcune lesioni. La dinamica dell’incidente e le sue condizioni non sono state rese note. Le operazioni di soccorso sono durate fino al recupero dell’uomo.

Un uomo di 60 anni, residente nel comune di Tollegno, ha subito delle lesioni dopo una caduta accidentale lungo un pendio boschivo avvenuta nella giornata di lunedì 13 aprile. L’incidente si è verificato mentre l’uomo si trovava in un’area caratterizzata da una sponda scoscesa, provocando la sua scivolata nel sottobosco. L’intervento coordinato dei soccorsi sul territorio. Le operazioni di recupero sono state gestite congiuntamente dalle squadre dei vigili del fuoco impiegate nei distaccamenti di Biella e Cossato. La rapidità della risposta tecnica è stata fondamentale per raggiungere il punto esatto della caduta nel bosco e mettere in sicurezza il sessantenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso nel bosco di Tollegno: 60enne precipita da un pendio scosceso

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L'uomo è stato portato nell'Area rossi del pronto soccorso, non è chiaro se sia stato investito o meno - facebook.com facebook

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