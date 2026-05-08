Incidente con il trattore nelle campagne di Fondi | un uomo ferito soccorso dall' eliambulanza

Un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto oggi nelle campagne di Fondi, quando il suo trattore è ribaltato. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e un'eliambulanza, che ha trasportato il ferito in ospedale. L’incidente si è verificato nel corso della mattinata, ma al momento non sono ancora state fornite ulteriori dettagli sulle cause.

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Un incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, nel territorio di Fondi. Un uomo è finito sotto un trattore nella zona di via Spinete seconda.Secondo quanto riportato dai colleghi di Radio Show Italia 103e5 l'incidente è avvenuto all'interno di un terreno privato.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Incidente sulla Colombo: scontro auto-moto. Un ferito grave soccorso con l'eliambulanzaScontro fra un'auto e una moto su via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, all'altezza di Casalpalocco in direzione centro. Leggi anche: Incidente sulla superstrada: auto si ribalta, uomo estratto dalle lamiere e soccorso con l'eliambulanza Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidenti sul lavoro, due morti schiacciati dal proprio trattore; Bucchianico, si ribalta con il trattore mentre pulisce un terreno: morto 50enne; Tragedia nelle campagne di Altino, 69enne muore schiacciato dal trattore; Col trattore si ribalta nel fosso profondo 5 metri, salvato dai Vigili del fuoco: ora è ricoverato al Bufalini. Incidente a Olbia, auto si scontra con un trattore: un ferito trasportato in elisoccorsoIncidente sulla SP 38 in località Vigne Tondini: scontro tra Golf e trattore durante un sorpasso. Due feriti ricoverati a Olbia e Tempio ... cagliaripad.it Terribile incidente in campagna, ragazzo resta schiacciata sotto il trattore. Decolla l'elicottero con l'equipe medica d'urgenzaTRENTO. Terribile incidente in campagna, una persona è rimasta schiacciata dal trattore dopo che si è rovesciato. L'allerta è scattata intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 27 aprile, in via Campata Bass ... ildolomiti.it Lo sai che se sei tu al volante e l'incidente avviene per colpa tua, i tuoi passeggeri vengono risarciti, ma tu no Con la polizza Infortuni da circolazione, anche in caso di incidente con colpa, il conducente - che sia tu o chi guida il tuo veicolo - avrà un supporto - facebook.com facebook #AgataCentasso, messaggio ai fan dopo il terribile incidente: "Sorrido nascondendo nuovi traumi..." x.com