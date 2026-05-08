Incidente con il trattore nelle campagne di Fondi | un uomo ferito soccorso dall' eliambulanza
Un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto oggi nelle campagne di Fondi, quando il suo trattore è ribaltato. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e un'eliambulanza, che ha trasportato il ferito in ospedale. L’incidente si è verificato nel corso della mattinata, ma al momento non sono ancora state fornite ulteriori dettagli sulle cause.
Un incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, nel territorio di Fondi. Un uomo è finito sotto un trattore nella zona di via Spinete seconda.Secondo quanto riportato dai colleghi di Radio Show Italia 103e5 l'incidente è avvenuto all'interno di un terreno privato.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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