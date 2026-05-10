Scavalca la cancellata della sede di Stampa e Repubblica | bloccato nel parcheggio da un vigilante e da un militare

Un uomo ha tentato di entrare nella sede di due importanti quotidiani a Torino, ma è stato bloccato nel parcheggio da un vigilante e da un militare dell’Esercito Italiano che presidiano l’area. Dopo aver scavalcato la cancellata, l’individuo è stato fermato prima di poter compiere alcuna azione all’interno dell’edificio. La polizia è intervenuta per gli accertamenti e la ricostruzione dei fatti.

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