Scavalca la cancellata della sede di Stampa e Repubblica | bloccato nel parcheggio da un vigilante e da un militare

Da torinotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha tentato di entrare nella sede di due importanti quotidiani a Torino, ma è stato bloccato nel parcheggio da un vigilante e da un militare dell’Esercito Italiano che presidiano l’area. Dopo aver scavalcato la cancellata, l’individuo è stato fermato prima di poter compiere alcuna azione all’interno dell’edificio. La polizia è intervenuta per gli accertamenti e la ricostruzione dei fatti.

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Tenta un furto nella sede dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica” a Torino, ma la sua iniziativa termina nel parcheggio dell’edificio dove viene fermato da personale della vigilanza e da un militare dell’Esercito Italiano impegnati nel presidio dell’area. Sul posto sono poi arrivati gli.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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