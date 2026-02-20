Cortina vigilante morto dopo turno a -12° nel cantiere della pista da bob | indagato titolare

Un vigilante è morto tra l’8 e il 9 gennaio nel cantiere della pista da bob a Cortina, dopo aver trascorso un turno in condizioni di freddo estremo a -12°C. La causa del decesso viene attribuita all’esposizione prolungata al gelo e alle basse temperature. Il titolare della società di vigilanza è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità. La famiglia dell’operaio chiede risposte.

Tra l'8 e il 9 gennaio, un vigilante muore nel cantiere della pista da bob a Cortina. Ora è indagato il titolare della società di vigilanza per omicidio colposo Una ronda ogni due ore, il silenzio della montagna, il termometro che scende fino a dodici gradi sotto zero e una cabina senza calore in cui cercare riparo per pochi minuti. È dentro questa notte lunga e immobile che si è consumata la morte di Pietro Zantonini, 55 anni, vigilante originario di Brindisi, trovato senza vita mentre faceva il suo turno al cantiere della pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Ora per quella morte c'è un nome nel registro degli indagati.