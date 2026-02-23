Ancona dramma nel palazzo della Regione | vigilante 55enne stroncato da malore mentre mangia un panino

Un vigilante di 55 anni è morto improvvisamente mentre stava mangiando un panino nel palazzo della Regione Marche. La causa del decesso sembra essere un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Il collega che stava effettuando il cambio turno ha trovato il corpo senza vita nel suo posto di lavoro. La tragedia ha sconvolto i presenti, che ora cercano di capire cosa sia successo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'accaduto.

© Corriereadriatico.it - Ancona, dramma nel palazzo della Regione: vigilante 55enne stroncato da malore mentre mangia un panino

ANCONA – Dramma questa mattina a Palazzo Rossini, alla Regione Marche. Un vigilante è stato trovato morto da un collega al cambio del turno. La vittima è un 55enne osimano, dipendente della Sicuritalia Spa. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato stroncato da un malore nella notte, mentre mangiava un panino e svolgeva il turno di vigilanza notturna in Regione. A dare l'allarme, attorno alle 7,30 del mattino, è stato il collega che doveva sostituirlo. Sul posto si è portato il personale del 118 che non ha potuto far nulla per salvarlo. La polizia, anche con gli specialisti della Scientifica, ha condotto gli accertamenti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it Stroncato da un malore in strada, morto 55enneNella mattinata di oggi, a Ancona in zona Baraccola, è stato trovato senza vita un uomo di 55 anni. Due bambini morti in una settimana, doppio dramma nel bresciano: il piccolo Tommaso stroncato da un malore a due anniDue tragedie nel bresciano in meno di una settimana scuotono la Vallecamonica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Ancona, inferno in casa: Do fuoco a tutto. Lei si barrica, braccialetto elettronico al marito; Elisabetta che cambiò il regno. Ad Ancona il dramma diretto da Crippa e Capitani I corpi di Elizabeth. Ancona, dramma nel palazzo della Regione: vigilante 55enne stroncato da malore mentre mangia un paninoOSIMO – Dramma questa mattina a Palazzo Rossini, alla Regione Marche. Un vigilante è stato trovato morto da un collega al cambio del turno. msn.com Ancona, dramma nel palazzo della Regione: vigilante 55enne stroncato da malore mentre mangia un panino - facebook.com facebook #ancona, dramma nel palazzo della #regione: vigilante 55enne stroncato da #malore mentre mangia un panino x.com