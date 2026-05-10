Scatta una nuova allerta meteo in Emilia-Romagna lunedì di vento forte e rovesci | attenzione in montagna
Lunedì 11 maggio, l’Emilia-Romagna si troverà sotto una nuova allerta meteo a causa di un fronte di maltempo che interesserà la regione. Sono previsti venti sostenuti di sud-ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 88 kmh sui crinali appenninici centrali ed orientali. La giornata sarà caratterizzata anche da rovesci e condizioni di vento forte, in particolare in zone di montagna.
Per la giornata di lunedì (11 maggio) è prevista una fase di maltempo sulla regione, con venti sostenuti di sud-ovest che potranno raggiungere intensità di burrasca forte sui crinali appenninici centrali ed orientali, con raffiche fino a 75-88 kmh. Sulla fascia collinare sono attesi venti di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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