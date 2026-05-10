Scatta una nuova allerta meteo in Emilia-Romagna lunedì di vento forte e rovesci | attenzione in montagna

Da riminitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio, l’Emilia-Romagna si troverà sotto una nuova allerta meteo a causa di un fronte di maltempo che interesserà la regione. Sono previsti venti sostenuti di sud-ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 88 kmh sui crinali appenninici centrali ed orientali. La giornata sarà caratterizzata anche da rovesci e condizioni di vento forte, in particolare in zone di montagna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per la giornata di lunedì (11 maggio) è prevista una fase di maltempo sulla regione, con venti sostenuti di sud-ovest che potranno raggiungere intensità di burrasca forte sui crinali appenninici centrali ed orientali, con raffiche fino a 75-88 kmh. Sulla fascia collinare sono attesi venti di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Vento forte e rischio frane: nuova allerta meteo per l’Emilia-Romagna nella giornata di lunedìPer la giornata di lunedì (11 maggio) è prevista una fase di maltempo sulla regione, con venti sostenuti di sud-ovest che potranno raggiungere...

Scatta una nuova allerta meteo in Emilia-Romagna: venti di burrasca e temporali sull’AppenninoPer la giornata di lunedì (11 maggio) è prevista una fase di maltempo sulla regione, con venti sostenuti di sud-ovest che potranno raggiungere...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web