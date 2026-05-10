Gli attivisti coinvolti nella vicenda della Flotilla sono stati scarcerati ed espulsi. Saif Abukeshek e Thiago Avila sono stati prelevati dalle forze di sicurezza e successivamente rilasciati, con l’ordine di lasciare il paese. La loro liberazione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali, che hanno anche avviato le procedure di espulsione. Entrambi hanno dichiarato di continuare a sostenere la loro causa, nonostante le misure adottate.

Saif Abukeshek e Thiago Avila sono liberi: i due attivisti, prelevati dalle forze di sicurezza di Tel Aviv mentre si trovano a bordo di due imbarcazioni battenti bandiera italiana nelle acque internazionali al largo dell’isola di Creta, sono stati scarcerati da Israele dopo giorni isolamento in cella, rotto solo dagli interrogatori. «Sono appena arrivato ad Atene. Restano indietro migliaia di prigionieri palestinesi, bambini, donne e uomini. Sono sicuro che il trattamento che ho subito non è paragonabile alle sofferenze che subiscono, dobbiamo continuare a mobilitarci», ha scritto sui social Abukeshek subito dopo l’arrivo in aeroporto ad Atene e prima di imbarcarsi su un volo verso la Spagna.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scarcerati ed espulsi gli attivisti della Flotilla, "continuiamo a lottare"

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