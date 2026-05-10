Flotilla espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif

Il ministero degli Esteri israeliano ha comunicato che due attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla sono stati rimossi dal paese. I due erano stati arrestati in acque internazionali e hanno trascorso più di sette giorni in detenzione prima di essere espulsi. La notizia arriva dopo il loro lungo periodo di privazione della libertà.

Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il ministero ha dichiarato: «Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza». After their investigation was completed, the two professional provocateurs, Saif Abu Keshek and Thiago Ávila, from the provocation flotilla, were deported today from Israel.🔗 Leggi su Open.online

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