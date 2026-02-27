Rieti due stranieri scarcerati ed espulsi | precedenti per reati gravi e legami con il terrorismo

A Rieti, due cittadini stranieri sono stati scarcerati e successivamente espulsi, dopo aver scontato una detenzione. Entrambi avevano precedenti per reati gravi e sono stati trovati con legami sospetti con ambienti legati al terrorismo. La decisione è stata presa dalle autorità di sicurezza in seguito alle risultanze delle indagini.

Due espulsioni per motivi di sicurezza sono state eseguite dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi a Rieti. I provvedimenti hanno riguardato un cittadino egiziano e uno kosovaro, entrambi considerati pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Le misure sono state adottate dopo la scarcerazione dei due uomini, che avevano scontato periodi di detenzione per reati gravi e, nel caso del kosovaro, per la presenza di un mandato di arresto internazionale legato a crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Entrambi sono stati accompagnati presso Centri di Permanenza e Rimpatrio in attesa del rimpatrio nei paesi di origine.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

