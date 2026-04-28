Scandone parte la corsa playoff | sabato c’è Messina

La squadra di pallacanestro di Avellino ha concluso la regular season al secondo posto in classifica e sabato prossimo affronterà Basket School Messina negli ottavi di finale dei playoff. La partita segna l'inizio della post-season, dopo aver concluso una serie di incontri regolari che ha portato alla posizione di testa. L’incontro è programmato per il fine settimana e rappresenta il primo passo verso le fasi successive del torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino ha chiuso la regular season al secondo posto e si prepara ad affrontare Basket School Messina negli ottavi di finale playoff. Un traguardo costruito con continuità e reso definitivo dalla vittoria dell’ultimo turno, decisiva per blindare la posizione alle spalle della capolista Carver. La serie, al meglio delle tre gare, inizierà sabato al PalaDelMauro, dove i biancoverdi potranno contare sul supporto del pubblico e sul vantaggio del fattore campo. Messina arriva da settima classificata, ma è avversario da non sottovalutare. La squadra siciliana dispone di elementi interessanti, soprattutto sotto canestro con Chakir e Warden, capaci di garantire presenza fisica e soluzioni offensive diverse.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scandone, parte la corsa playoff: sabato c’è Messina Notizie correlate Playoff Challenge. Cbf Balducci, parte la prevendita per la gara di sabatoSabato la CBF Balducci riceverà alle 18 la visita de Il Bisonte Firenze, battuto nel match d’esordio dei Playoff Challenge della Serie A1 Tigotà. Scandone Avellino scende in campo per la Gara 1 dei play-off contro MessinaLa Scandone Avellino comunica ufficialmente che Gara 1 dei play off contro il Basket School Messina si disputerà sabato 2 maggio alle ore 20:00... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La Scandone sfida Sennori: partita chiave per proseguire la corsa; Scandone Avellino a caccia della vetta: sfida verità contro la Promobasket Marigliano; Scandone Avellino: ecco la prima avversaria e il giorno dei playoff; Difesa e ritmo, la Scandone Avellino domina Caiazzo 41-61. Scandone Avellino, chiudere in bellezza la regular season contro L'Aquila e lanciarsi verso i playoffLa Scandone Avellino si prepara a vivere una notte decisiva. Sabato 25 aprile, alle ore 20, il Pala Del Mauro sarà il teatro dell’ultimo atto della regular season per la Scandone, chiamata a una vitto ... msn.com Scandone Avellino: ecco la prima avversaria e il giorno dei playoff #Avellino - facebook.com facebook