Scandone Avellino a caccia della vetta | sfida verità contro la Promobasket Marigliano

Domenica 19 aprile, al Pala Napolitano, si terrà una partita tra la Scandone Avellino e la Promobasket Marigliano. La sfida si svolge in un momento importante del campionato, con entrambe le squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La gara vedrà in campo due formazioni pronte a darsi battaglia per ottenere un risultato che potrebbe influenzare le sorti della stagione.

Domenica 19 aprile il Pala Napolitano sarà teatro di una sfida ad alta intensità agonistica e dal rilevante peso specifico per entrambe le formazioni. La Scandone Avellino di coach Dell’Imperio, reduce da dieci vittorie consecutive, farà visita alla Promobasket Marigliano guidata da Valerio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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