Dopo l’annuncio riguardante i premi in denaro, la giocatrice di tennis Iga Swiatek ha espresso il desiderio di avviare un confronto con gli organizzatori di Roland Garros. La sua richiesta arriva in un momento di discussione tra atleti e il torneo, che riguarda le condizioni economiche e le modalità di distribuzione dei premi. Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici sui contenuti di eventuali dialoghi futuri.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. All’inizio di questa settimana, alcuni dei migliori tennisti del mondo, tra cui Novak Djokovic e Iga Swiatek, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui criticano il premio messo in palio per il torneo di Roland Garros, previsto per questo mese. Questo gruppo, che include anche Aryna Sabalenka e Coco Gauff, ha evidenziato come la percentuale dei ricavi destinati ai premi sia ben al di sotto del 22%, la soglia che stanno cercando di raggiungere per allineare i premi dei tornei del Grande Slam agli standard ATP e WTA.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Iga Swiatek desidera dialoghi con Roland Garros dopo l’annuncio sui premi in denaro.

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