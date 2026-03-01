Sanremo 2026 Fulminacci vince il premio della critica | a Serena Brancale la sala stampa

Durante la prima giornata del Festival di Sanremo 2026, Fulminacci ha ricevuto il premio della critica, mentre Serena Brancale si è aggiudicata la sala stampa. Le premiazioni sono state tra le prime a essere consegnate, come da tradizione, in occasione dell’apertura della manifestazione. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con i riconoscimenti consegnati ai protagonisti della prima parte della kermesse.

Serena Brancale in gara con il vestito della mamma Momenti di grande commozione all’Ariston durante l’esibizione di Serena Brancale che, come aveva promesso, ha indossato un abito nero con dettagli in pizzo appartenuto alla madre. L’artista è in gara facebook

#serena brancale alla finale di Sanremo con il vestito della madre morta. Anche la sorella Nicole e Belen in lacrime x.com