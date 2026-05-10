Scale mobili | giù Giorgianni e lo stop del Tar Cateno De Luca anni ' 30 Su l' ironia di Carlotta Previti e quella dell' ex ministro Provenzano

Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ex magistrato riguardo alle dimissioni di un sindaco, diventate definitive lo scorso 27 febbraio. La decisione riguarda la posizione di Giorgianni, che aveva contestato le procedure legate alle dimissioni del primo cittadino. Nel frattempo, sono apparsi commenti ironici di alcuni esponenti pubblici, tra cui un ex ministro e un collaboratore politico. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni legate alla gestione delle scale mobili e alle conseguenti decisioni giudiziarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui