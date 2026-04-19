Scale mobili | la sfida vinta di Carabellò una via per Licordari De Luca versione prezzemolino

Recentemente si è parlato di un intervento di successo riguardante le scale mobili, con un intervento di Carabellò che ha portato a una soluzione per una via cittadina. Sul fronte delle firme raccolte, si segnala anche una proposta per una strada intitolata a Licordari, figura nota per aver condotto trasmissioni sportive, politiche e di attualità. In passato, Licordari era considerato un pioniere in diversi ambiti, anche se la sua figura non era riconosciuta all’interno del mondo mediatico.

LE FIRME PER VIA LICORDARIQuando andava in onda con trasmissioni sportive, di politica, di attualità, nessuno in Italia avrebbe immaginato che Mino Licordari era un geniale pioniere. Di professione avvocato, giornalista nel Dna, ha scritto la storia della Tv a Messina per oltre 40 anni. Faceva i.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Scale mobili, giù De Luca-Basile: le dimissioni, lo schiaffo, la beffa (e qualche favoletta)Il copione è stato rispettato così come dettato da Cateno De Luca nei tempi, nei modi, nei contenuti. Messina, sfida al sistema: il ventenne Carabellò lancia la sfidaL’atmosfera in via del Carmine 3, a Messina, è stata carica di una tensione propositiva che ha coinvolto una platea prevalentemente giovanile durante...